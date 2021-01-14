Нэнси Пелоси: «Никто не стоит выше закона, даже президент США»

Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поддержку резолюции высказались 232 законодателя, против – 197.
Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поддержку резолюции высказались 232 законодателя, против – 197.
Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявляли дважды. Теперь судьба главы Белого дома в руках Сената.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США:
Сегодня Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. Мы вновь выполнили свою клятву защищать Конституцию США.
Американского лидера обвинили в подстрекательстве к мятежу после штурма Капитолия 6 января. Однако несмотря на успех в Палате представителей, отстранить Трампа от должности демократы, скорее всего, не успеют. Дело в том, что Сенат сейчас находится на каникулах и соберется не раньше 19 января. 20 числа срок действия президентских полномочий Трампа истекает, поэтому единственный вариант – рассмотреть вопрос импичмента задним числом, уже после ухода Трампа в отставку.
В момент, когда законодатели вершили судьбу главы Белого дома, сам Трамп записывал видеообращение. В нем американский лидер не затронул тему импичмента, а призвал всех американцев сплотиться. Кроме того, он еще раз осудил насилие, которое случилось за последнюю неделю, и пообещал, что все виновные в штурме Капитолия будут привлечены к ответственности. Правоохранителям Трамп поручил максимально обеспечить безопасность в столице в день инаугурации Байдена.
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