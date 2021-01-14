Нэнси Пелоси: «Никто не стоит выше закона, даже президент США»

Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поддержку резолюции высказались 232 законодателя, против – 197.

Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявляли дважды. Теперь судьба главы Белого дома в руках Сената.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США:

Сегодня Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. Мы вновь выполнили свою клятву защищать Конституцию США.