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В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии

13 января 2021 17:51
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Новости США. Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Дональда Трампа. Сотни бойцов Нацгвардии охраняют Капитолий, где сейчас идут дебаты конгрессменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии-1

Идея демократов признать главу Белого дома недееспособным и отстранить от власти с помощью 25-й поправки провалилась. Против этой инициативы выступил вице-президент Майк Пенс.   

В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии-4

Тем временем ФБР возбудило более 160 дел, связанных со штурмом Капитолия. Некоторым участникам беспорядков может грозить до 20 лет тюрьмы. Помощь в поимке подозреваемых оказывают обычные граждане. Федеральное бюро расследований уже получило более 100 тысяч электронных файлов, в том числе фотографии и видеозаписи вторжения.  

В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии-7

Между тем американские правоохранители уже готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок в Вашингтоне накануне и в день инаугурации будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии. Это больше, чем сейчас находится американских военных в Афганистане. По данным ФБР, несколько тысяч человек, только уже с оружием, готовы повторить захват Конгресса.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Майк Пенс # Фотофакт

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