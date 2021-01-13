В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии

Новости США. Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Дональда Трампа. Сотни бойцов Нацгвардии охраняют Капитолий, где сейчас идут дебаты конгрессменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Дональда Трампа. Сотни бойцов Нацгвардии охраняют Капитолий, где сейчас идут дебаты конгрессменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея демократов признать главу Белого дома недееспособным и отстранить от власти с помощью 25-й поправки провалилась. Против этой инициативы выступил вице-президент Майк Пенс.
Тем временем ФБР возбудило более 160 дел, связанных со штурмом Капитолия. Некоторым участникам беспорядков может грозить до 20 лет тюрьмы. Помощь в поимке подозреваемых оказывают обычные граждане. Федеральное бюро расследований уже получило более 100 тысяч электронных файлов, в том числе фотографии и видеозаписи вторжения.
Между тем американские правоохранители уже готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок в Вашингтоне накануне и в день инаугурации будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии. Это больше, чем сейчас находится американских военных в Афганистане. По данным ФБР, несколько тысяч человек, только уже с оружием, готовы повторить захват Конгресса.