В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел, некоторым участникам грозит до 20 лет тюрьмы

Новости США. Более 160 дел заведено в США после массовых беспорядков в Капитолии. По словам представителя ФБР, это лишь начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторым участникам штурма может грозить до 20 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Помощь в поимке подозреваемых оказывают обычные граждане. ФБР уже получило более 100 тысяч электронных файлов, в том числе фотографии и видеозаписи вторжения в Капитолий.