В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел, некоторым участникам грозит до 20 лет тюрьмы

Новости США. Более 160 дел заведено в США после массовых беспорядков в Капитолии. По словам представителя ФБР, это лишь начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Более 160 дел заведено в США после массовых беспорядков в Капитолии. По словам представителя ФБР, это лишь начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторым участникам штурма может грозить до 20 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Помощь в поимке подозреваемых оказывают обычные граждане. ФБР уже получило более 100 тысяч электронных файлов, в том числе фотографии и видеозаписи вторжения в Капитолий.
После беспорядков 6 января обстановка в США остается напряженной. Главный вопрос последних дней – импичмент Трампу. Резолюция, которая предлагает вице-президенту отстранить действующего главу Белого дома от власти, принята. Однако сам Пенс отказался следовать призыву демократов и использовать 25-ю поправку конституции. Письмо с таким заявлением он направил спикеру Палаты представителей.
О поддержке резолюции заявили достаточное для утверждения количество конгрессменов. Ожидается, что дебаты и голосование по этому вопросу пройдут уже вечером 13 января.
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