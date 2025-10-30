Личные данные более 5 тыс. поляков оказались в открытом доступе

Полякам теперь необходимо проявлять предельную осторожность, особенно обращаясь в госучреждения. Дело в том, надежность защиты предоставленной личной информации оказалась под большим вопросом. И подтверждением тому – разгорающийся скандал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные данные более 5 тысяч жителей Нижнесилезского воеводства оказались в открытом доступе – их имена, фамилии, место жительства и регистрационные номера. В результате любой мошенник мог без проблем оформить кредит или получить социальное пособие.

Утечка данных произошла при оформлении договоров о вывозе мусора. В итоге вся секретная информация появилась на сайте коммунальной организации. Причем в открытом доступе она находилась в течение нескольких дней. Обнаружилось это случайно. Жители подняли волну возмущения и потребовали привлечь виновных к ответу. Все, что смогли сделать местные власти, это посоветовать людям сменить индивидуальные номера.