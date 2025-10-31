Польша подписала контракт о самостоятельном производстве южнокорейских танков

Согласно договору, Варшава получит технологии и оборудование для запуска сборочной линии. Соглашение также предполагает закупку крупной партии тягачей, обучение персонала и пакет услуг по сервисному обслуживанию. Кроме того по договору польская армия получит из Южной Кореи около 200 танков. Когда новое производство техники будет запущено – не уточняется.