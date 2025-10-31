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Польша подписала контракт о самостоятельном производстве южнокорейских танков

31 октября 2025 05:50
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Польша подписала контракт о самостоятельном производстве южнокорейских танков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша подписала контракт о самостоятельном производстве южнокорейских танков-2

Согласно договору, Варшава получит технологии и оборудование для запуска сборочной линии. Соглашение также предполагает закупку крупной партии тягачей, обучение персонала и пакет услуг по сервисному обслуживанию. Кроме того по договору польская армия получит из Южной Кореи около 200 танков. Когда новое производство техники будет запущено – не уточняется. 

# Польша # Южная Корея

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