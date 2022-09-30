Крупнейший в Прибалтике завод удобрений начал сокращать сотрудников

Новости Литвы. Крупнейший не только в Литве, но и во всей Прибалтике завод по выпуску удобрений начал сокращать сотрудников. За месяц уволены более 30 человек. И это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Крупнейший не только в Литве, но и во всей Прибалтике завод по выпуску удобрений начал сокращать сотрудников. За месяц уволены более 30 человек. И это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время окажутся на улице как минимум 5 % работников. Как заявили в руководстве предприятия, это вынужденная мера, чтобы оставить завод на плаву. Из-за цен на газ повысилась себестоимость выпускаемой продукции. Предприятию тяжело выдерживать конкуренцию. И это несмотря на глобальный дефицит удобрений и их высокую стоимость.