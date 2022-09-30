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Инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

30 сентября 2022 14:27
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Инфляция в еврозоне достигла рекордных 10 %. Об этом 30 сентября сообщил Евростат. Показатель растет гораздо быстрее, чем прогнозировали эксперты. Стоимость продуктов питания увеличилась почти на 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей-1

Услуги подорожали более чем на 4 %. При этом самые высокие темпы роста инфляции были зафиксированы в странах Балтии. В Эстонии этот показатель составил 24,2 %, в Латвии и Литве – около 22,5 %. Самый низкий уровень оказался во Франции (6,2 %).

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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