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Многие европейские больницы на грани закрытия из-за неподъёмных счетов за электричество

30 сентября 2022 10:17
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Энергокризис в Европе медленно уничтожает систему здравоохранения. Из-за неподъемных счетов за электроэнергию многие европейские больницы на грани закрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие европейские больницы на грани закрытия из-за неподъёмных счетов за электричество-1

Одна из крупнейших клиник Италии уже должна за электричество 11,5 миллиона евро. Теперь руководство вынуждено сокращать расходы, но при этом оказывать пациентам необходимую помощь. Делать это с каждым месяцем становится все труднее. По предварительным оценкам, к концу года расходы больниц на электричество в Италии возрастут на полтора миллиарда евро.

Многие европейские больницы на грани закрытия из-за неподъёмных счетов за электричество-4

Срочная помощь нужна и медучреждениям Латвии. Так, рижская клиника получила в августе астрономический счет за электричество в полмиллиона евро. Государственное финансирование не покрывает даже часть суммы. Чтобы полноценно работать, руководство больницы решило понизить температуру в палатах. В других больницах страны ситуация не лучше. И там с ужасом ждут начала отопительного сезона, когда счета за коммунальные услуги потяжелеют в несколько раз.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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