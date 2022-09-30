Многие европейские больницы на грани закрытия из-за неподъёмных счетов за электричество

Энергокризис в Европе медленно уничтожает систему здравоохранения. Из-за неподъемных счетов за электроэнергию многие европейские больницы на грани закрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергокризис в Европе медленно уничтожает систему здравоохранения. Из-за неподъемных счетов за электроэнергию многие европейские больницы на грани закрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из крупнейших клиник Италии уже должна за электричество 11,5 миллиона евро. Теперь руководство вынуждено сокращать расходы, но при этом оказывать пациентам необходимую помощь. Делать это с каждым месяцем становится все труднее. По предварительным оценкам, к концу года расходы больниц на электричество в Италии возрастут на полтора миллиарда евро.
Срочная помощь нужна и медучреждениям Латвии. Так, рижская клиника получила в августе астрономический счет за электричество в полмиллиона евро. Государственное финансирование не покрывает даже часть суммы. Чтобы полноценно работать, руководство больницы решило понизить температуру в палатах. В других больницах страны ситуация не лучше. И там с ужасом ждут начала отопительного сезона, когда счета за коммунальные услуги потяжелеют в несколько раз.