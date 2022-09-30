Многие европейские больницы на грани закрытия из-за неподъёмных счетов за электричество

Одна из крупнейших клиник Италии уже должна за электричество 11,5 миллиона евро. Теперь руководство вынуждено сокращать расходы, но при этом оказывать пациентам необходимую помощь. Делать это с каждым месяцем становится все труднее. По предварительным оценкам, к концу года расходы больниц на электричество в Италии возрастут на полтора миллиарда евро.

Срочная помощь нужна и медучреждениям Латвии. Так, рижская клиника получила в августе астрономический счет за электричество в полмиллиона евро. Государственное финансирование не покрывает даже часть суммы. Чтобы полноценно работать, руководство больницы решило понизить температуру в палатах. В других больницах страны ситуация не лучше. И там с ужасом ждут начала отопительного сезона, когда счета за коммунальные услуги потяжелеют в несколько раз.