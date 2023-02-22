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Из-за Байдена в США инициировали проверять умственные способности кандидатов в президенты

22 февраля 2023 07:10
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С предложением пристальней проверять умственную полноценность кандидатов в президенты выступил конгрессмен США Скотт Десжарлаис после того, как глава Белого дома Джо Байден решил выдвигаться на второй срок. 

Конгрессмен настаивает на внесении таких поправок в конституцию, пишет РИА Новости. 

Восьмидесятилетний Байден недавно прошел плановое медицинское обследование. Врачи в заключении объявили его здоровым и годным успешно справляться с государственными обязанностями. После такого заявления бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон раскритиковал администрацию Соединенных Штатов Америки, обвинив приближенных к Байдену людей в утаивании правды о его психическом состоянии. 

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# Выборы в США # Джо Байден # Новости США

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