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Дуда: Польша ведёт переговоры о размещении американского ядерного оружия

05 октября 2022 10:04
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Новости Польши. Польша готовится разместить у себя американское ядерное оружие. Переговоры с Вашингтоном о программе ядерного обмена НАТО уже ведутся. Об этом заявил польский президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуда: Польша ведёт переговоры о размещении американского ядерного оружия-1

Точного ответа на инициативу Варшавы пока нет. Но в случае одобрения, по мнению польских властей, это могло бы усилить военное положение. Впрочем, наличие натовского оружия не предполагает его владения, контроля Варшаве никто не обещает. Хотя, если верить заявлениям Анджея Дуды, страна уже работает над перспективой наличия собственного ядерного оружия. Инициативу президента горячо поддержал и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Ранее он уже обсуждал возможность участия в программе НАТО.

# Международная политика # Ярослав Качиньский # Новости Польши # Фотофакт

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