Более 1,5 триллиона евро может недосчитаться Европа из-за энергокризиса

Именно столько европейским странам придется выделить из бюджета, чтобы смягчить его последствия, или же ЕС столкнется с риском тяжелой и затяжной депрессией. Производство может сократиться до 60 %, увеличится число банкротств, упадет потребительский спрос и прекратятся инвестиции в бизнес. Также могут прекратить работать некоторые предприятия, что повлечет за собой нехватку рабочих мест и необходимость выделения дополнительной поддержки для граждан и бизнеса. Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно от одного до полутора миллиардов евро – подытожили специалисты.