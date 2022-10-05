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Более 1,5 триллиона евро может недосчитаться Европа из-за энергокризиса

05 октября 2022 07:45
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Европа может потерять из-за энергокризиса более 1,5 триллиона евро. Об этом сообщается в отчете крупных консалтинговых компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1,5 триллиона евро может недосчитаться Европа из-за энергокризиса-1

Именно столько европейским странам придется выделить из бюджета, чтобы смягчить его последствия, или же ЕС столкнется с риском тяжелой и затяжной депрессией. Производство может сократиться до 60 %, увеличится число банкротств, упадет потребительский спрос и прекратятся инвестиции в бизнес. Также могут прекратить работать некоторые предприятия, что повлечет за собой нехватку рабочих мест и необходимость выделения дополнительной поддержки для граждан и бизнеса. Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно от одного до полутора миллиардов евро – подытожили специалисты.

# Экономический кризис # Фотофакт

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