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Южная Корея и США провели совместные учения – одна из ракет не долетела до цели

05 октября 2022 07:39
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Южная Корея и США провели совместные ракетные учения. Тренировка стала ответом на запуск КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над Японией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея и США провели совместные учения – одна из ракет не долетела до цели-1

Военные двух стран уже отчитались об успешном выполнении поставленных задач. Эти стрельбы могли бы стать незамеченными, если бы не один досадный инцидент. Одна из ракет не долетела до цели, а упала на территории базы, откуда и была запущена. Жертв и разрушений удалось избежать, так как на ней не было боеголовки. Только вспыхнуло и сгорело ее топливо. Но местные жители пережили несколько неприятных часов.

# Военные учения # Фотофакт

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