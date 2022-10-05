Южная Корея и США провели совместные учения – одна из ракет не долетела до цели

Южная Корея и США провели совместные ракетные учения. Тренировка стала ответом на запуск КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над Японией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Южная Корея и США провели совместные ракетные учения. Тренировка стала ответом на запуск КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над Японией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные двух стран уже отчитались об успешном выполнении поставленных задач. Эти стрельбы могли бы стать незамеченными, если бы не один досадный инцидент. Одна из ракет не долетела до цели, а упала на территории базы, откуда и была запущена. Жертв и разрушений удалось избежать, так как на ней не было боеголовки. Только вспыхнуло и сгорело ее топливо. Но местные жители пережили несколько неприятных часов.