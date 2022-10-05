Великобритания запретит мигрантам просить убежища – в Королевстве слишком много нелегалов

По ее мнению, несмотря на риск, в Королевство прибывает слишком много нелегалов. Хотя они знают, что могут быть депортированы. Только с начала года Ла-Манш переплыли 30 тысяч человек. В кабмине считают, что к началу 2023 года цифра увеличится вдвое. Еще одним способом сократить число мигрантов может стать сокращение количества приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.