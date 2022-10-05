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Великобритания запретит мигрантам просить убежища – в Королевстве слишком много нелегалов

05 октября 2022 07:35
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Новости Великобритании. Великобритания запретит мигрантам, пересекающим Ла-Манш, просить убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила министр внутренних дел страны.

Великобритания запретит мигрантам просить убежища – в Королевстве слишком много нелегалов-1

По ее мнению, несмотря на риск, в Королевство прибывает слишком много нелегалов. Хотя они знают, что могут быть депортированы. Только с начала года Ла-Манш переплыли 30 тысяч человек. В кабмине считают, что к началу 2023 года цифра увеличится вдвое. Еще одним способом сократить число мигрантов может стать сокращение количества приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

# Беженцы # Суэлла Браверман # Новости Великобритании # Фотофакт

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