Древний гватемальский город Такалик-Абах пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Гватемалы. Древний гватемальский город пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал третьим в стране памятником культуры, получившим такое признание. Называется населенный пункт Такалик-Абах. А существовал он в так называемые доколумбовые времена.

Патрисио Самбрано, представитель ЮНЕСКО в Гватемале:

Город обладает исключительными ценностями. И в рамках этих исключительных ценностей мы должны выделиться гениальным творческим человеческим трудом, который позволит нам продемонстрировать уникальное свидетельство культурной традиции или исчезнувшей цивилизации.