Древний гватемальский город Такалик-Абах пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО
Новости Гватемалы. Древний гватемальский город пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал третьим в стране памятником культуры, получившим такое признание. Называется населенный пункт Такалик-Абах. А существовал он в так называемые доколумбовые времена.
Патрисио Самбрано, представитель ЮНЕСКО в Гватемале:
Город обладает исключительными ценностями. И в рамках этих исключительных ценностей мы должны выделиться гениальным творческим человеческим трудом, который позволит нам продемонстрировать уникальное свидетельство культурной традиции или исчезнувшей цивилизации.
Такалик-Абах был одним из важнейших экономических и культурных центров империи ольмеков. Город стал знаменитым благодаря лидерству в области научно-технических достижений. Однако к 400 году до нашей эры империя ольмеков пришла в упадок. Причины исчезновения цивилизации ученые не знают до сих пор.