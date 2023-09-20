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Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет правления. Посмотрите, что ему подарили

20 сентября 2023 14:38
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Новости Швеции. Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50-летие своего правления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, конечно, какой же праздник без подарков?

Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет правления. Посмотрите, что ему подарили-1

Местная мебельная компания изготовила эксклюзивное кресло в стиле той эпохи, когда монарха короновали. Сейчас оно находится в парке в центре Стокгольма и называется «Дивлинг». Только на этом кресле есть королевский знак.

Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет правления. Посмотрите, что ему подарили-4

Йохан Эйдемо, менеджер по дизайну компании:
Мы любим праздники, и у нас было время, поэтому мы решили взяться за дело. В результате появилось это кресло. Мы подумали: он взошел на трон в 1970-е годы, так почему бы не сделать продукт в стиле 1970-х.

Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет правления. Посмотрите, что ему подарили-7

Ткань для обивки сделали специально для этой модели. Вдохновением для дизайна стала олимпийская шведская форма 1972 года. Скоро такие кресла появятся в продаже. Ожидается, что приобрести их любой желающий сможет уже в 2024 году.

# Подарки # Марина Кишкурно # Новости Швеции # Фотофакт

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