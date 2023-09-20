Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет правления. Посмотрите, что ему подарили

Новости Швеции. Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50-летие своего правления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, конечно, какой же праздник без подарков?

Местная мебельная компания изготовила эксклюзивное кресло в стиле той эпохи, когда монарха короновали. Сейчас оно находится в парке в центре Стокгольма и называется «Дивлинг». Только на этом кресле есть королевский знак.

Йохан Эйдемо, менеджер по дизайну компании:

Мы любим праздники, и у нас было время, поэтому мы решили взяться за дело. В результате появилось это кресло. Мы подумали: он взошел на трон в 1970-е годы, так почему бы не сделать продукт в стиле 1970-х.