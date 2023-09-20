«Любовное письмо к Кашмиру». Индийский дизайнер вдохновился красотой города и создал свадебную коллекцию

Новости Индии. Город Кашмир стал вдохновением для индийского дизайнера Варуна Бахла. Модный показ коллекции свадебных нарядов прошел успешно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрировали платья и костюмы ведущие актеры и модели. Мероприятие можно назвать блестящим. И не только из-за обилия пайеток и бисера на ткани, но и за счет отзывов зрителей.

Хума Куреши, актриса:

Это очень эмоциональное событие для всех нас. Мы надели прекрасные наряды, которые прославляют наследие Кашмира.