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«Любовное письмо к Кашмиру». Индийский дизайнер вдохновился красотой города и создал свадебную коллекцию

20 сентября 2023 14:37
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Новости Индии. Город Кашмир стал вдохновением для индийского дизайнера Варуна Бахла. Модный показ коллекции свадебных нарядов прошел успешно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Любовное письмо к Кашмиру». Индийский дизайнер вдохновился красотой города и создал свадебную коллекцию-1

Демонстрировали платья и костюмы ведущие актеры и модели. Мероприятие можно назвать блестящим. И не только из-за обилия пайеток и бисера на ткани, но и за счет отзывов зрителей.

«Любовное письмо к Кашмиру». Индийский дизайнер вдохновился красотой города и создал свадебную коллекцию-4

Хума Куреши, актриса:
Это очень эмоциональное событие для всех нас. Мы надели прекрасные наряды, которые прославляют наследие Кашмира.

«Любовное письмо к Кашмиру». Индийский дизайнер вдохновился красотой города и создал свадебную коллекцию-7

«Любовное письмо к Кашмиру» – так называется коллекция Варуна. Город, ставший вдохновением для дизайнера, всегда привлекал туристов мягким климатом, горными вершинами, фруктовыми садами и живописным озером.

# Дизайнер # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

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