Драган Станоевич: к нам с Запада идут законы, которые уничтожают семью, культуру, традиции

В самопровозглашенной Республике Косово решили легализовать однополые браки. Как сербы смотрят на это заявление и согласны ли с тем, что сегодня главная борьба идет за душу человечества?

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

К сожалению, правда. К нам с Запада идут такие законы, которые уничтожают семью, культуру, традиции и так далее. А то, что происходит в Косово, естественно, что у них все возможно. Сначала они были террористы. Потом их поставили во главу правительства государства так называемого. Так как, естественно, это подручное государство, условно говоря, они принимают те условия, которые диктуют их хозяева. Поэтому, несмотря на то, что там в большинстве мусульманское общество, которое вроде традиционное, консервативное и так далее, но народ на самом деле никто не спрашивает.

Они делают таким образом, по сути, даже экономический рынок для своих странностей, которые приходят с Запада. Поэтому, в принципе, это все вписывается в тот шаблон, который западные страны определяют именно для государств, которые не имеют полного суверенитета.

Читайте также:

Марсель де Грааф: на ближайших выборах голосуйте против ЕС! Они только провозглашают мир

Алексей Комов: Запад пошёл не по тому пути, его общество движется к апокалиптическому сценарию

«Раскол в мире идет в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада?