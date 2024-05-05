Марсель де Грааф: на ближайших выборах голосуйте против ЕС! Они только провозглашают мир

Марсель де Грааф, депутат от Европарламента от Нидерландов:

Председательствующий Израиль разбомбил иракское посольство в Сирии. В ответ Иран нанес удар по двум отдаленным военным аэродромам в Израиле. И вдруг сразу весь ЕС против Ирана и обвиняет его в нарушении прав человека. Бессмыслица! Очевидно, Иран хотят наказать за его поддержку России. И поэтому я хочу сказать всем гражданам ЕС: вот что делают ваши лидеры! Они хвастают нашей свободой, но принуждают людей к вакцинации. Они восхваляют нашу демократию, но подвергают оппозицию демонизации и цензуре. Они говорят о нашем процветании, но по факту грабят людей, заменяют сбережения цифровыми баллами. Они провозглашают мир, но скоро наши сыновья будут умирать в Украине за интересы американских миллиардеров. Потому что при полумиллионе убитых и раненых у них закончились свои солдаты. ЕС и здесь будет против дискриминации. Детям мигрантов предоставят равную возможность умереть в украинском аду. Поэтому на ближайших выборах голосуйте против ЕС.

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