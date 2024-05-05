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Алексей Комов: Запад пошёл не по тому пути, его общество движется к апокалиптическому сценарию

05 мая 2024 19:37
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По какому пути пошли политики Евросоюза и какие силы сражаются за душу человечества? Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Алексей Комов: Запад пошёл не по тому пути, его общество движется к апокалиптическому сценарию-1

Алексей Комов, глава аналитического центра «Семейная политика.РФ», представитель Всемирного конгресса семей в России:
Последние 500 лет Запад пошел не по тому пути и последовательно избавлялся от любых коллективных идентичностей, оставляя человека одного: без государства, религии, семьи, гендера. Последней фазой будет – без самого человека. То есть это будет трансгуманизм, когда человек может выбирать не только свой пол, ну и также то, быть кошкой, собакой. Тут недавно в новостях было: люди наряжаются в кошек, собак, гавкают, кусаются. Я не знаю, насколько широко это распространено, но в новостях об этом пишут.

Есть манифест трансгуманистов. Это серьезное движение, о котором мечтают воротилы Голливуда, финансового сектора, Wall Street. Такие люди как Джордж Сорос, Билл Гейтс не раз озвучили подобные фантазии. Даже Илон Маск, который мне лично симпатичен по многим вопросам, тоже считает, что нужно осваивать другие планеты, искусственный интеллект нам будет давать прорыв и так далее. Вот эти все вещи вместе свидетельствуют о том, что западное общество движется к какому-то апокалиптическому сценарию.

Путь стоит – Россия. Тут Россия возникла неожиданно для многих после бурных событий трагичных 1990-х годов, как-то она собралась, каким-то непонятным для многих образом. Теперь опять имеет наглость с точки зрения западных элит проводить самостоятельную политику, и в каких вопросах. Вы только подумайте, в самых главных, самых фундаментальных. Мы подняли знамя защиты традиционных ценностей.

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# Международная политика

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