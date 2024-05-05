Пропалестинские акции протеста могут стоить Байдену победы на выборах в США

Поговорим о США, которые лезут в дела Европы, да и не только. Вспомните последний визит Блинкена в Китай, который состоялся на прошлой неделе. Госсекретарь США пытался откровенно давить на Пекин и грозил санкциями, если КНР не откажется от поддержки России, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Но эти привычные для Вашингтона методы уходят в историю, как и однополярный мир. Хотя Америка прикладывает какое-то неимоверное количество усилий, чтобы сохранить старый уклад. Причем Белый дом так занят мировым устройством, что дела внутри страны идут под откос.