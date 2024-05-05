Пропалестинские акции протеста могут стоить Байдену победы на выборах в США
Поговорим о США, которые лезут в дела Европы, да и не только. Вспомните последний визит Блинкена в Китай, который состоялся на прошлой неделе. Госсекретарь США пытался откровенно давить на Пекин и грозил санкциями, если КНР не откажется от поддержки России, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Но эти привычные для Вашингтона методы уходят в историю, как и однополярный мир. Хотя Америка прикладывает какое-то неимоверное количество усилий, чтобы сохранить старый уклад. Причем Белый дом так занят мировым устройством, что дела внутри страны идут под откос.
На неделе США охватили массовые манифестации студентов. Десятки университетов в Америке охвачены пропалестинскими протестами, которые сопровождаются стычками с полицией и массовыми арестами. По последним данным, задержаны уже больше двух тысяч человек.
Конфликт усиливается из-за неоднозначной реакции властей, которые по-разному реагируют на демонстрации пропалестинских и произраильских сторонников. Аналитики отмечают, что такая масштабная цепная реакция может дорого стоить президенту Байдену, который и без того стремительно теряет поддержку молодых избирателей.
Последние опросы показывают, что доля избирателей в возрасте до 30 лет, поддерживающих демократа, за четыре года упала с 60 до 45 %. Скорее всего, в ноябре такие избиратели проголосуют не за Байдена и не за Трапма, а могут и вовсе проигнорировать выборы, что приведет нынешнего главу Белого дома к поражению в электоральной гонке.