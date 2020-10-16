Досрочные выборы к Кыргызстане. Когда станет известно имя нового президента страны?

Новости Кыргызстана. Досрочные президентские выборы в Кыргызстане могут пройти 17 января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно закону, они должны состояться в течение трех месяцев после отставки главы государства. Назначает выборы парламент. «Речь идёт о расшатывании системы всего региона». Что политологи говорят о событиях в Кыргызстане ООН призывает все заинтересованные стороны в Кыргызстане принимать решения о будущем страны в инклюзивном и прозрачном ключе в соответствии с конституцией. На брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь организации сообщил, что за развитием событий в Кыргызстане внимательно следят.

Накануне Сооронбай Жээнбеков объявил о том, что он покидает пост президента. Его обязанности должны были перейти к спикеру парламента Канату Исаеву, однако он отказался их исполнять. В результате президентские полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову. Президент Кыргызстана уходит в отставку