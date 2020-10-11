«Речь идёт о расшатывании системы всего региона». Что политологи говорят о событиях в Кыргызстане

Приведет ли очередная революция (в последние годы подобные перевороты чуть ли не часть киргизской современной культуры) к стабильности – это большой вопрос. Ни один предыдущий переворот уверенности киргизскому народу в завтрашнем дне не дал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Кыргызстан стал увядать после «тюльпанового переворота» 15 лет назад. У «цветных революций» только названия романтические, а вот результаты – плачевные. С каждым новым госпереворотом несогласных больше, доходы у людей меньше. Растут только аппетиты заказчиков политического кризиса.

Александр Мушта, ведущий специалист информационно-аналитического центра Академии управления при Президенте Беларуси:

Поскольку власть меняется не в конституционно-правовом пространстве, то степень зависимости от внутренних и внешних сил достаточно высока. Это делает программы победивших политиков неопределенными, конъюнктурными, зависящими. И главное – недолговременными.

Весной 2005 года народный бунт смел Аскара Акаева, на штыках оппозиции к власти пришел Курманбек Бакиев. Через пять лет уже Бакиев вынужден был бежать из Бишкека. В октябре 2020 года снова госпереворот. Снова высокопоставленные чиновники в спешном порядке покидали свои кабинеты.

– Вот-вот-вот, смотрите, уезжает из Белого дома. Из Белого дома вон уезжает, смотрите!

– Смотри, они людей давят!

Кресла верхушки уже третий раз делят на улице. Бойня развернулась за места в парламенте. Демократия, власть народа или все-таки охлократия – власть толпы? 6 октября экс-президента Атамбаева выпустили из тюрьмы, через пять суток вновь задержали. Мэру столицы повезло больше – его свергли лишь на сутки. Сейчас он наводит порядок на улицах Бишкека.

В общем, выборы в этой и не только этой стране стали самым удобным поводом для переворотов и захвата власти. А еще оправданием мародерства. Пока кланы пилят власть, протестующие именем революции захватывают золотые месторождения и угольные производства. Но дают угля и подкидывают дровишки Кыргызстану именно внешние силы.

Александр Мушта:

Это попытка ослабить Евразийское экономическое сообщество. И попытка поставить перед фактом вызова и угроз Договор о коллективной безопасности. Это проблемы наркотрафика, который активно реализуются в этом регионе. Первые дни волнений. У протестующих фонарики, затем коктейли Молотова, а в интернете видео, якобы спецназ переходит на сторону демонстрантов. В Бишкеке люди в белых повязках, создан «координационный совет». До боли знакомая ситуация.

Александр Ивановский, политолог:

Речь идет не о точках – допустим, в Беларуси – если взять вот такое большое геополитическое евразийское пространство. Не Кыргызстан, не Молдова, не Украина, допустим, не Кавказ. Речь идет о расшатывании системы всего региона. Поэтому работа идет системная по всему региону, и надо отметить, что она не прекращается постоянно. Другое дело, что в тот или иной момент времени приоритеты выставляются по-разному. Александр Ивановский о политической ситуации в США: «В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп»