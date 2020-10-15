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Президент Кыргызстана уходит в отставку

15 октября 2020 12:20
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Новости Кыргызстана. Президент Кыргызстана уходит в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства объявил в ходе обращения к народу.  

Причиной такого решения стала тяжелая общественно-политическая ситуация в стране.  

В Кыргызстане утвердили новый состав правительства во главе с премьером Жапаровым

Президент Кыргызстана уходит в отставку-1

Президент Кыргызстана уходит в отставку-3

Накануне Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении нового правительства и премьер-министра, однако это не сняло напряженность в обществе. Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер Канат Исаев.   

Президент Кыргызстана уходит в отставку-6

В Бишкеке продолжаются массовые протесты. У резиденции собрались сотни людей. После заявления об уходе Жээнбекова толпа выдвинула новые требования – отставка только что сформированного парламента.  

# Международная политика # Сооронбай Жээнбеков # Канат Исаев # Фотофакт

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