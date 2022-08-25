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Дороги, террасы и холлы отелей ушли под воду. Как в Греции борются с последствиями ливней?

25 августа 2022 12:36
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Новости Греции. Грозы, сильные ветры и ливни испортили отдых тысячам туристам в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги, террасы и холлы отелей ушли под воду. Как в Греции борются с последствиями ливней?-1

Затопленным оказался курортный город Торони на юге страны. Дороги, летние террасы кафе и холлы отелей ушли под воду. Вышедшая из берегов река буквально смыла в море местный пляж. Сейчас власти спешно стараются ликвидировать последствия стихии, чтобы скорее вернуть отдыхающих. Пожарные откачивают воду с затопленных подвалов и помогают расчищать улицы. Досталось и другим городам. Проливные дожди нарушили жизнь в Афинах и Салониках.

# Природные катаклизмы # Новости Греции # Фотофакт

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