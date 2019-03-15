«Мы потеряли здесь друзей семьи»: жители Крайстчерча о двойном теракте в мечетях

Новости Новой Зеландии. Весь мир следит за ситуацией в Новой Зеландии, где 15 марта террористы устроили атаку сразу в двух мечетях города Крайстчерч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступники ворвались в храмы и открыли стрельбу. В списке жертв 49 человек. Один из террористов перед преступлением вел стрим в социальных сетях. Наши корреспонденты собрали всю информацию, известную на этот час. Жители Крайстчерча до сих пор не могут прийти в себя после двойного теракта. Школы, госучреждения и храмы по всему городу закрыты в целях обеспечения безопасности. Люди ходят по улицам, оглядываясь по сторонам. Другие и вовсе прячутся дома, опасаясь повторных нападений. О произошедшем говорят со слезами на глазах.

Ясмин Али, жительница Крайстчерча:

Мы потеряли здесь друзей семьи, которых мы знаем уже 19 лет. Люди, которые были здесь, погибли. Что ужасает меня, так это то, что есть люди, которым это нравится. А что будет дальше? Я просто в ужасе. Не знаю, буду ли я чувствовать себя в безопасности, гуляя в одиночестве.

Полицейские больше не ищут подозреваемых в нападении. Хотя и не исключают, что у четверых задержанных могут быть сообщники. Уже 16 марта австралиец, который вел прямую трансляцию атаки, предстанет перед судом. Новозеландские правоохранители тесно сотрудничают с коллегами из Австралии, однако те сообщают, что в их поле зрения злоумышленник не попадал.

Лиан Далциль, мэр Крайстчерча:

Я никогда бы не поверила, что подобное может случиться в нашем городе, в нашей стране. Это просто ужасно. Однако мне кажется, что худшее уже позади, и мы должны быть вместе, чтобы пережить эту ситуацию.

Этот день уже вошел в историю страны как «черная пятница». Боевики ворвались в мечети, когда в храмах завершалась молитва, и открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Один из нападавших – 28-летний австралиец – вел прямую трансляцию массового убийства. Бойня длилась 17 минут. Эти шокирующие и не постановочные кадры уже облетели весь мир.

Наши сердца разбиты. Это так печально, и так не должно происходить в нашей стране. Я начала отходить от шока, и теперь я злюсь и очень возмущаюсь. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности, чтобы молиться так, как он хочет.

Почти полсотни убитых, десятки раненых. Среди жертв есть дети. Свидетели утверждают, что в двух мечетях на момент захвата было около полутысячи человек.

Майк Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:

Активная стрельба произошла в двух мечетях. Наши полицейские заблокировали эти места. Задержаны четыре человека. Среди них – гражданин, рожденный в Австралии. Сейчас продолжаем выяснять, есть ли у них сообщники.

Задержаны трое мужчин и женщина. Среди них и нападавший, который, собственно, и вел прямую трансляцию. Известно, что он придерживается ультраправых взглядов, а перед расстрелом опубликовал в интернете многостраничный манифест с неонацистскими высказываниями. Собственно, это и поясняет мотивы преступления.

Автор конкретно заявляет, что на эту атаку мечети подтолкнул теракт, совершенный радикальными исламистами в 2017 году в Стокгольме.

Джасинда Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии:

Атаку можно охарактеризовать только как теракт, совершенный ультраправыми радикалами. Власти страны изменили уровень национальной безопасности на «высокий».