Власти Новой Зеландии ужесточат оружейный закон
Новости Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии ужесточают оружейный закон. Такое решение было принято после произошедшего накануне теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Сейчас любой гражданин с 16-ти лет может купить лицензию на право ношения огнестрельного оружия всего за 25 долларов.
Это касается и туристов, если они предъявят разрешение, выданное полицией на территории их страны. Также в Новой Зеландии отсутствует национальный реестр огнестрельного оружия и его владельцев.
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:
Пока идет работа над изменениями процедуры получения лицензии на оружие и владения им. У преступника была лицензия. Теперь наши оружейные законы изменятся. Такие попытки уже предпринимались в 2005-ом и 2012-ом годах, а в 2017-ом проводилось исследование данного вопроса. Но сейчас настало время перемен.
Тем временем, число жертв массового расстрела в Новой Зеландии увеличилось до 50-ти. Еще один пострадавший скончался в больнице. Под наблюдением медиков остаются несколько десятков человек, многие из них – в тяжелом состоянии.
Накануне вооруженные люди напали сразу на две мечети во время дневной молитвы. Полицейские задержали четырех подозреваемых. Главный зачинщик атаки – Тарант– националист и расист. Сейчас мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненный срок.