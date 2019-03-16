Власти Новой Зеландии ужесточат оружейный закон

Новости Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии ужесточают оружейный закон. Такое решение было принято после произошедшего накануне теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерч

Сейчас любой гражданин с 16-ти лет может купить лицензию на право ношения огнестрельного оружия всего за 25 долларов.