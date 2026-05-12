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Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана

12 мая 2026 09:45
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Ближневосточный конфликт оказался на грани нового витка обострения. Президент США всерьез рассматривает возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана-2

По их данным у Дональда Трампа заканчивается терпение из-за того, что Ормузский пролив, несмотря на все усилия США, по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран не идет на значительные уступки Вашингтону. Раздражение у американского лидера вызывает и то, как Иран ведет переговоры по заключению сделки. Трамп отверг последнее предложение Исламской Республики о прекращении войны, назвав его условия неприемлемыми. 

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана-4

В связи с этим действующее сейчас перемирие, глава Белого дома назвал слабым как никогда. Как сообщается, президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию и возможное возобновление ударов по Ирану. Однако окончательное решение, как ожидается, будет принято после визита Трампа в Китай, который продлится до пятницы 15 мая.

# Новости США # Новости Ирана # Конфликт на Ближнем Востоке

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