Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана

Ближневосточный конфликт оказался на грани нового витка обострения. Президент США всерьез рассматривает возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным у Дональда Трампа заканчивается терпение из-за того, что Ормузский пролив, несмотря на все усилия США, по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран не идет на значительные уступки Вашингтону. Раздражение у американского лидера вызывает и то, как Иран ведет переговоры по заключению сделки. Трамп отверг последнее предложение Исламской Республики о прекращении войны, назвав его условия неприемлемыми.