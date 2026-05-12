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В Судане предприятия возобновляют работу после войны

12 мая 2026 09:02
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В Судане промышленность пытается выйти из состояния почти полной остановки. В относительно стабильных районах, включая Хартум, предприятия возобновляют работу, но делают это крайне медленно. Экономисты отмечают: восстановление идет точечно, а не системно и это главный риск для сектора, который долгие годы был опорой городской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из немногих примеров успешного перезапуска – стальной завод. После полной реконструкции предприятие вышло на 7 тысяч тонн продукции в месяц, планируя рост до 12 тысяч. Но это исключение, а не правило: по оценкам Федерации промышленных палат, лишь около 10% фабрик смогли вернуться к работе.

В Судане предприятия возобновляют работу после войны-2

Атеф Абдел Кадер, владелец завода:
Мы полностью обновили оборудование и вернулись сильнее, чем были до войны. Производство выросло на 40%.

В Судане предприятия возобновляют работу после войны-4

Мохамед Салах, предприниматель:
Влияние войны было огромным: пожары, обстрелы, массовые грабежи уничтожили линии и оборудование на многих предприятиях.

В Судане предприятия возобновляют работу после войны-6

По данным Министерства промышленности, тысяча 800 объектов пострадали, из них 650 заводов, которые уничтожены полностью. Ущерб оценивается в 50–58 миллиардов долларов. Главная проблема – зависимость от импорта: Судан не производит собственные станки и комплектующие. Даже мелкая поломка означает ожидание до девяти месяцев. Эксперты отмечают: без восстановления логистики, снижения портовых сборов и доступа к сырью промышленность не сможет выйти на устойчивый рост. Несмотря на отдельные успехи, сектор остается уязвимым. Его будущее напрямую зависит от масштабной реконструкции и ключевого фактора – долгосрочной стабилизации ситуации в стране.

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