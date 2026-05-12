В Судане предприятия возобновляют работу после войны

В Судане промышленность пытается выйти из состояния почти полной остановки. В относительно стабильных районах, включая Хартум, предприятия возобновляют работу, но делают это крайне медленно. Экономисты отмечают: восстановление идет точечно, а не системно и это главный риск для сектора, который долгие годы был опорой городской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из немногих примеров успешного перезапуска – стальной завод. После полной реконструкции предприятие вышло на 7 тысяч тонн продукции в месяц, планируя рост до 12 тысяч. Но это исключение, а не правило: по оценкам Федерации промышленных палат, лишь около 10% фабрик смогли вернуться к работе.