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Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции

15 мая 2018 08:04
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Новости США. Первая леди США Мелания Трамп успешно перенесла операцию на почках.

Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп:
Операция прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!

Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции-1

Фото: instagram.com/flotus

Лидер США также навестил супругу в госпитале, куда прилетел на вертолете. Обратно Трампу пришлось возвращаться на автомобиле, потому что испортилась погода.

По информации пресс-службы Белого дома, Мелании сделали эмболизацию для лечения доброкачественного состояния почек.

Процедура прошла без осложнений. В медицинском центре 48-летняя первая леди проведет около недели.

Опечатка Трампа подарила миру новое слово: пользователи соцсетей ломают голову над его значением (читать далее).

# Звезды # Мелания Трамп # Дональд Трамп # Фотофакт

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