Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции

Дональд Трамп: Операция прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!

Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Лидер США также навестил супругу в госпитале, куда прилетел на вертолете. Обратно Трампу пришлось возвращаться на автомобиле, потому что испортилась погода.

По информации пресс-службы Белого дома, Мелании сделали эмболизацию для лечения доброкачественного состояния почек.

Процедура прошла без осложнений. В медицинском центре 48-летняя первая леди проведет около недели.