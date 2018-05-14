Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда

Сотрудники требуют повышения зарплат и улучшений условий труда. Еще одна стачка запланирована на 16 число. По самым скромным подсчетам, эти два дня простоя обойдутся авиакомпании в 10 миллионов евро. Забастовка затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров. В первом квартале 2018 финансовые потери перевозчика составили 26 миллионов евро.