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Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда

14 мая 2018 10:25
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Новости Бельгии. Забастовка пилотов бельгийской авиакомпании привела к отмене 75 % запланированных рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда-1

Сотрудники требуют повышения зарплат и улучшений условий труда. Еще одна стачка запланирована на 16 число. По самым скромным подсчетам, эти два дня простоя обойдутся авиакомпании в 10 миллионов евро. Забастовка затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров. В первом квартале 2018 финансовые потери перевозчика составили 26 миллионов евро.

Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда-3

Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда-5

 

# Забастовка # Фотофакт

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