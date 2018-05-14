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Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов

14 мая 2018 08:57
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Новости Германии. В Берлине идет борьба с американскими раками, которые заполонили пруды города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -1

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -3

Каким образом членистоногие совершили такой долгий путь миграции, выясняют специалисты. Чтобы справиться с проблемой власти, разрешили предпринимателям массовый отлов. Проведенные экспертизы показали: раки не опасны для здоровья и вполне пригодны в пищу. Теперь купить американских членистоногих можно в ресторанах и магазинах по цене 29 евро за килограмм.

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -6

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -8

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -10

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -12

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов -14

# Животные # Фотофакт

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