Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов

Новости Германии. В Берлине идет борьба с американскими раками, которые заполонили пруды города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким образом членистоногие совершили такой долгий путь миграции, выясняют специалисты. Чтобы справиться с проблемой власти, разрешили предпринимателям массовый отлов. Проведенные экспертизы показали: раки не опасны для здоровья и вполне пригодны в пищу. Теперь купить американских членистоногих можно в ресторанах и магазинах по цене 29 евро за килограмм.