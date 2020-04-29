Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям

Новости США. Указ об обеспечении продовольственной безопасности подписал американский лидер Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на содействие работе предприятий мясной промышленности. Чтобы мясокомбинаты могли работать в условиях пандемии, президент приравнял их к оборонным предприятиям.