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Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям

29 апреля 2020 10:14
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Новости США. Указ об обеспечении продовольственной безопасности подписал американский лидер Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям-1

Документ направлен на содействие работе предприятий мясной промышленности. Чтобы мясокомбинаты могли работать в условиях пандемии, президент приравнял их к оборонным предприятиям.   

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям-4

За последние недели из-за заражения сотрудников коронавирусом в стране закрылось немало заводов. В результате цены на мясо стали резко расти, достигнув рекордных значений. Так, например, свинина подорожала почти на 30% за неделю.    

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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