ЕС готовится к выходу из карантина: в Испании откроются рестораны, в Греции начнутся занятия у старшеклассников

Новости мира. Страны Евросоюза готовятся ослабить карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. План, представленный властями Франции, предусматривает снятие большей части ограничений уже с 11 мая, а остальных – в начале июня. Однако сенат ещё не одобрил документ, его рассмотрение запланировано на следующую неделю.

В Мадриде планируют выйти из карантина до конца июня. С 4 мая откроются рестораны, однако пока они смогут продавать еду только на вынос. Позже к работе вернутся небольшие магазины, отели, а также террасы баров и кафе.

Греция начнёт возвращаться к нормальной жизни на следующей неделе. С 11 мая возобновятся занятия у старшеклассников, а вот начальные школы и детские сады пока останутся закрытыми. Отменить чрезвычайное положение готовится и Португалия.