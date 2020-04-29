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ЕС готовится к выходу из карантина: в Испании откроются рестораны, в Греции начнутся занятия у старшеклассников

29 апреля 2020 10:01
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Новости мира. Страны Евросоюза готовятся ослабить карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План, представленный властями Франции, предусматривает снятие большей части ограничений уже с 11 мая, а остальных – в начале июня. Однако сенат ещё не одобрил документ, его рассмотрение запланировано на следующую неделю.

ЕС готовится к выходу из карантина: в Испании откроются рестораны, в Греции начнутся занятия у старшеклассников-1

В Мадриде планируют выйти из карантина до конца июня. С 4 мая откроются рестораны, однако пока они смогут продавать еду только на вынос. Позже к работе вернутся небольшие магазины, отели, а также террасы баров и кафе.

ЕС готовится к выходу из карантина: в Испании откроются рестораны, в Греции начнутся занятия у старшеклассников-4

Греция начнёт возвращаться к нормальной жизни на следующей неделе. С 11 мая возобновятся занятия у старшеклассников, а вот начальные школы и детские сады пока останутся закрытыми. Отменить чрезвычайное положение готовится и Португалия.

ЕС готовится к выходу из карантина: в Испании откроются рестораны, в Греции начнутся занятия у старшеклассников-7

Однако власти предупреждают граждан, что это не означает конец пандемии и соблюдать меры предосторожности по-прежнему необходимо.  

# Коронавирус # Фотофакт

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