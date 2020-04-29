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Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?

29 апреля 2020 07:47
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Новости мира. К Земле приближается астероид-гигант. Уже сегодня небесное тело достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?-1

По данным экспертов NASA, диаметр астероида достигает полутора километров и он считается потенциально опасным. Хотя в этот раз угрозы, вероятно, не будет, поскольку объект пролетит на огромном расстоянии от Земли, при следующем приближении траектория космического тела сместится ближе к нашей планете.   

Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?-4

По подсчётам специалистов, в 2079 году этот астероид окажется в 3 с половиной раза ближе к Земле. Именно поэтому важно изучать эти небесные объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения подобных угроз.

# Космос # Фотофакт

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