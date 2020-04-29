Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?

Новости мира. К Земле приближается астероид-гигант. Уже сегодня небесное тело достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов NASA, диаметр астероида достигает полутора километров и он считается потенциально опасным. Хотя в этот раз угрозы, вероятно, не будет, поскольку объект пролетит на огромном расстоянии от Земли, при следующем приближении траектория космического тела сместится ближе к нашей планете.