Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости

Новости Израиля. День Независимости отмечает 29 апреля Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. День Независимости отмечает 29 апреля Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно этот праздник сопровождается яркими и шумными гуляниями по всей стране, однако в 2020 году все массовые мероприятия пришлось отменить из-за пандемии.
Тем не менее, главные церемонии Дня Независимости пройдут по расписанию, но в ограниченном формате. С национальным праздником израильского коллегу Реувена Ривлина и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.