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Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости

29 апреля 2020 10:06
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Новости Израиля. День Независимости отмечает 29 апреля Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости-1

Обычно этот праздник сопровождается яркими и шумными гуляниями по всей стране, однако в 2020 году все массовые мероприятия пришлось отменить из-за пандемии.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости-4

Тем не менее, главные церемонии Дня Независимости пройдут по расписанию, но в ограниченном формате. С национальным праздником израильского коллегу Реувена Ривлина и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

# Праздники # Александр Лукашенко # Реувен Ривлин # Фотофакт

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