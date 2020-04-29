Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости

Новости Израиля. День Независимости отмечает 29 апреля Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычно этот праздник сопровождается яркими и шумными гуляниями по всей стране, однако в 2020 году все массовые мероприятия пришлось отменить из-за пандемии.