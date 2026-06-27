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Число погибших в Венесуэле возросло до 920 человек

27 июня 2026 16:55
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Венесуэла продолжает подсчитывать потери после разрушительного землетрясения. По официальным данным, число погибших увеличилось до 920 человек, почти 30 тысяч числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в Венесуэле возросло до 920 человек-2

Города Ла-Гуайра и Катиа-ла-Мар практически стерты с лица земли. Спасатели работают круглосуточно, разбирают завалы, но повторяющиеся афтершоки повышают риск новых разрушений. 

Уже зафиксировано 215 повторных подземных толчков. Команды работают вручную, спецтехники не хватает. А в Каракасе в момент извлечения беременной женщины из-под завалов роды пришлось принимать прямо среди обломков. Мать и младенца удалось спасти, они невредимы.

Международная помощь приходит из разных уголков планеты. ООН развернула 39 спасательных команд, которые работают в зоне бедствия. Десятки стран направляют свои бригады в Каракас, идет сбор средств. Но даже с такой помощью восстановление займет годы. 

Число погибших в Венесуэле возросло до 920 человек-4

В зоне бедствия разрушены тысячи зданий. Люди боятся возвращаться в дома, которые могут рухнуть в любую минуту. Многие ночуют на улицах. Временные убежища переполнены. По словам представителей Красного Креста, в венесуэльском обществе царит повышенная тревога.

Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле.

# Землетрясение

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