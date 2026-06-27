Число погибших в Венесуэле возросло до 920 человек

Венесуэла продолжает подсчитывать потери после разрушительного землетрясения. По официальным данным, число погибших увеличилось до 920 человек, почти 30 тысяч числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города Ла-Гуайра и Катиа-ла-Мар практически стерты с лица земли. Спасатели работают круглосуточно, разбирают завалы, но повторяющиеся афтершоки повышают риск новых разрушений.

Уже зафиксировано 215 повторных подземных толчков. Команды работают вручную, спецтехники не хватает. А в Каракасе в момент извлечения беременной женщины из-под завалов роды пришлось принимать прямо среди обломков. Мать и младенца удалось спасти, они невредимы.

Международная помощь приходит из разных уголков планеты. ООН развернула 39 спасательных команд, которые работают в зоне бедствия. Десятки стран направляют свои бригады в Каракас, идет сбор средств. Но даже с такой помощью восстановление займет годы.