Рекордная за всю историю наблюдений жара парализовала Западную Европу, обнажив уязвимость социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повсеместно закрыты школы, магазины, музеи, больницы переполнены, вызовы бригад скорой помощи учащаются, а власти стран Европы советуют не выходить из дома. Железные дороги Франции, Германии, Бельгии и Британии в хаосе: ветхая инфраструктура буквально плавится под палящим солнцем.

Во Франции и Швейцарии остановлены АЭС, из-за чего тысячи домов в регионе обесточены. На этом фоне европейцы получают запреты на использование кондиционеров из-за перегрузки электросистемы. Энергетический кризис добрался и до штаб-квартиры Еврокомиссии. Там сегодня особенно душно, и виноват в этом не только летний зной.

Работники ведомства, которые вернулись в офис с удаленки ради кондиционеров, вдруг обнаружили, что обитателей первых семи этажей попросту отключили от системы кондиционирования. Однако те, кто занимает кабинеты выше, и по должностной иерархии в том числе, этой привилегии не лишились. Так, Урсула фон дер Ляйен и ее комиссары продолжили прохлаждаться в комфорте, не замечая страданий других. Подобное распределение климатических благ, как пишет издание Politico, было названо персоналом Еврокомиссии «феодализмом» и «позором».

Во Франции, Германии, Италии, Испании и на юге Великобритании на этой неделе температура превысила средние показатели, достигая 35-45 градусов. Страны Европы одна за другой объявляют красный уровень опасности. В Испании жара уже унесла более 300 жизней, во Франции погибли свыше 50 человек, в Германии сообщают о более чем 20 жертвах зноя. В сложившейся ситуации под угрозой сельское хозяйство, что чревато продовольственным кризисом.