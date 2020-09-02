Школьники Израиля будут учиться в музеях, театрах и мэриях

Новости Израиля. В музеях, театрах и административных зданиях Тель-Авива будут проводить школьные уроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой нестандартный подход власти выбрали в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Во время занятий ученики и преподаватели должны соблюдать социальную дистанцию, а школьные классы для этого слишком малы.

Поэтому для обучения будут задействованы все муниципальные территории. Парты появятся даже в синагогах и на пляжах. В общей сложности в различных городских объектах будут организованы около 200 учебных классов.

В департаменте образования Тель-Авива полагают, что это даст даже некоторые дополнительные преимущества: дети смогут больше узнать о городе и работе различных учреждений.