Прямой эфир

В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался

01 сентября 2020 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Лос-Анджелесе правоохранители открыли огонь по афроамериканцу, в результате чего тот скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался-1

Подозреваемый ехал на велосипеде, нарушая правила дорожного движения. Полицейские попытались остановить мужчину. Началась потасовка. Стражи порядка применили оружие.

Сообщается, что подозреваемый также был вооружен. На фоне этого инцидента в стране начинается новая волна протестов.

В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался-4

США охвачены массовыми беспорядками уже несколько месяцев. За последние дни федералы задержали около 200 человек. Дебоширов обвиняют в том числе в грабежах, мародерстве и противоправных действиях по отношению к полицейским. Предложение Дональда Трампа о вводе в Портленд бойцов нацгвардии местные власти категорически отвергают. Американский лидер заявил, что Штаты никогда не сдадутся власти толпы. Он отметил, что если властвует толпа, демократия будет мертва.  

# Полиция в США # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Штайнмайер о протестах в Берлине: «Не могу понять, когда демонстранты позволяют политическим агитаторам манипулировать собой»
01 сентября 2020 12:40

Штайнмайер о протестах в Берлине: «Не могу понять, когда демонстранты позволяют политическим агитаторам манипулировать собой»

Тайфун на юге Японии оставил без электричества более 30 тысяч домов
01 сентября 2020 12:01

Тайфун на юге Японии оставил без электричества более 30 тысяч домов

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
01 сентября 2020 11:30

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом