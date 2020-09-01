В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался

Новости США. В Лос-Анджелесе правоохранители открыли огонь по афроамериканцу, в результате чего тот скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США охвачены массовыми беспорядками уже несколько месяцев. За последние дни федералы задержали около 200 человек. Дебоширов обвиняют в том числе в грабежах, мародерстве и противоправных действиях по отношению к полицейским. Предложение Дональда Трампа о вводе в Портленд бойцов нацгвардии местные власти категорически отвергают. Американский лидер заявил, что Штаты никогда не сдадутся власти толпы. Он отметил, что если властвует толпа, демократия будет мертва.