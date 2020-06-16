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Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

16 июня 2020 12:20
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Новости США. В американском штате Нью-Мексико в ходе массовых протестов произошла стрельба: раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции -1

Подозреваемые в атаке задержаны. Мотивы их действий устанавливаются. В целях безопасности после инцидента правоохранители вынужденно применили светошумовые гранаты.

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции -4

Протестные настроения в Штатах не утихают третью неделю. Мирные демонстрации часто перерастают в погромы. Некоторые митингующие требуют распустить полицию и сократить её финансирование. Этого власти делать не намерены, однако изменения всё же последуют.

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции -7

Как ожидается, 16 июня Дональд Трамп подпишет новый указ, регулирующий действия правоохранителей.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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