Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции

Новости США. В американском штате Нью-Мексико в ходе массовых протестов произошла стрельба: раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемые в атаке задержаны. Мотивы их действий устанавливаются. В целях безопасности после инцидента правоохранители вынужденно применили светошумовые гранаты.

Протестные настроения в Штатах не утихают третью неделю. Мирные демонстрации часто перерастают в погромы. Некоторые митингующие требуют распустить полицию и сократить её финансирование. Этого власти делать не намерены, однако изменения всё же последуют.