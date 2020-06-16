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У стрелявшего в Москве таксиста нашли экстремистскую литературу

16 июня 2020 09:46
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Новости России. Новые подробности инцидента со стрельбой в Москве, в результате которого пострадали 3 человека, в том числе двое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У стрелявшего в Москве таксиста нашли экстремистскую литературу-1

У нападавшего дома обнаружили экстремистские материалы. Напомним, 25-летний подозреваемый открыл стрельбу на Ленинском проспекте в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения.

У стрелявшего в Москве таксиста нашли экстремистскую литературу-4

Состояние одного из полицейских оценивается как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело. Одна из версий нападения –экстремистские взгляды стрелка.

# Стрельба # Фотофакт

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