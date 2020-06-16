У стрелявшего в Москве таксиста нашли экстремистскую литературу

Новости России. Новые подробности инцидента со стрельбой в Москве, в результате которого пострадали 3 человека, в том числе двое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нападавшего дома обнаружили экстремистские материалы. Напомним, 25-летний подозреваемый открыл стрельбу на Ленинском проспекте в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения.