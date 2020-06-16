КНДР хочет вернуть свои войска в демилитаризованную зону

Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР намерена вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сейчас Пхеньян изучает соответствующий план действий.

Напомним, взаимоотношения между странами обострились на минувшей неделе, когда в КНДР объявили о прекращении контактов с соседями по всем существующим каналам связи.