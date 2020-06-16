Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года

Новости мира. Стала известна дата проведения престижной кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Стала известна дата проведения престижной кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
93-я по счёту церемония вручения золотой статуэтки состоится 25 апреля 2021 года. Традиционно мероприятие проходит в феврале, однако из-за пандемии коронавируса его вынужденно перенесли.
Претендовать на почётную награду смогут кинокартины, которые вышли в прокат с начала 2020 года по конец февраля 2021-го. К слову, ещё через год знаменитую премию ждут некоторые нововведения.
С 2022-го число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» перестанет варьироваться, как сейчас от 5 до 10, а будет включать ровно 10 картин.