Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года

Новости мира. Стала известна дата проведения престижной кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

93-я по счёту церемония вручения золотой статуэтки состоится 25 апреля 2021 года. Традиционно мероприятие проходит в феврале, однако из-за пандемии коронавируса его вынужденно перенесли.

Претендовать на почётную награду смогут кинокартины, которые вышли в прокат с начала 2020 года по конец февраля 2021-го. К слову, ещё через год знаменитую премию ждут некоторые нововведения.