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Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года

16 июня 2020 11:18
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Новости мира. Стала известна дата проведения престижной кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года-1

93-я по счёту церемония вручения золотой статуэтки состоится 25 апреля 2021 года. Традиционно мероприятие проходит в феврале, однако из-за пандемии коронавируса его вынужденно перенесли.

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года-4

Претендовать на почётную награду смогут кинокартины, которые вышли в прокат с начала 2020 года по конец февраля 2021-го. К слову, ещё через год знаменитую премию ждут некоторые нововведения.

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года-7

С 2022-го число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» перестанет варьироваться, как сейчас от 5 до 10, а будет включать ровно 10 картин.

# Оскар # Фотофакт

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