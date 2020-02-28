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Доминикана отказала в высадке пассажирам круизного лайнера из-за подозрения на коронавирус

28 февраля 2020 09:14
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Новости мира. Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Республике Корея, Иране и Италии, все граждане, прибывающие из этих стран, проходят обследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские специалисты принимают все возможные меры по недопущению распространения коронавируса в нашей стране.

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Доминикана отказала в высадке пассажирам круизного лайнера из-за подозрения на коронавирус -1

Тем временем, власти Доминиканской Республики отказали пассажирам двух лайнеров в высадке из-за «Ковид-19». После захода в порт медики проверили состояние людей. Симптомы острого респираторного заболевания были выявлены у 8 человек. Накануне в Доминикане сообщили об экстренной закупке средств реагирования на проникновение коронавируса.

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Добавим, к 28 февраля число заразившихся за пределами Китая превысило 3600 человек. Речь идет о гражданах 46 государств.

Доминикана отказала в высадке пассажирам круизного лайнера из-за подозрения на коронавирус -4

# Коронавирус # Фотофакт

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