Доминикана отказала в высадке пассажирам круизного лайнера из-за подозрения на коронавирус

Новости мира. Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Республике Корея, Иране и Италии, все граждане, прибывающие из этих стран, проходят обследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские специалисты принимают все возможные меры по недопущению распространения коронавируса в нашей стране.

Тем временем, власти Доминиканской Республики отказали пассажирам двух лайнеров в высадке из-за «Ковид-19». После захода в порт медики проверили состояние людей. Симптомы острого респираторного заболевания были выявлены у 8 человек. Накануне в Доминикане сообщили об экстренной закупке средств реагирования на проникновение коронавируса.

«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом

Добавим, к 28 февраля число заразившихся за пределами Китая превысило 3600 человек. Речь идет о гражданах 46 государств.