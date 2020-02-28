Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

Новости мира. Генеральный секретарь ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению Антониу Гутерреша, при отсутствии оперативных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом.

Накануне в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли более 30 военнослужащих Турции. В ответ на эту атаку турецкие войска нанесли удары по конвою правительственных войск Сирии. Такое решение было принято на совещании по вопросам безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством главы государства Реджепа Эрдогана.