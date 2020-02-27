Китаю удастся взять контроль над распространением коронавируса к концу апреля

Новости мира. Распространение коронавируса будет взято под контроль к концу апреля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением заболевания в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в КНР выздоровели от COVID-19 свыше 32 тысяч граждан, умерли – больше 2740.

За пределами Поднебесной случаи заражения зафиксированы в более чем 40 странах. Первые инфицированные появились 27 февраля в Румынии, Норвегии, Грузии, Эстонии и Дании. Из-за расширения географии вируса в Европе многие государства закрывают свои границы.

Саудовская Аравия приостановила въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших. А в Японии, чтобы предотвратить распространение инфекции, закрывают школы. Они не будут работать со 2 марта до окончания весенних каникул.

«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса