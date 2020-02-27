Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса

Под угрозой срыва из-за коронавируса песенный конкурс «Евровидение-2020». Новости с такими заголовками начали появляться в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ сообщают, что организаторы рассматривают вариант переноса шоу на другие даты и даже его отмену. Среди иных сценариев – ограничение количества посетителей или проведение конкурса в пустых залах.

Однако власти Роттердама заверили, что это не более чем предположения. Ситуация с распространением заболевания под контролем и о каких-либо изменениях речи пока не идет.