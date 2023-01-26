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«Долой диктатуру!» На улицы Кишинёва вышли сотни людей с требованием повысить пенсии

26 января 2023 13:37
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Новости Молдовы. Сотни людей вышли 26 января на улицы Кишинева с требованием повысить пенсии в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Долой диктатуру!» На улицы Кишинёва вышли сотни людей с требованием повысить пенсии-1

Колонна демонстрантов прошла от Конституционного суда до здания парламента, где активистов уже встречала полиция. Протестующие скандировали «Долой правительство!», «Позор!» и «Долой диктатуру!»

«Долой диктатуру!» На улицы Кишинёва вышли сотни людей с требованием повысить пенсии-4

Инфляция в Молдове по итогам 2022 года побила вековой рекорд. Из-за охватившего страну кризиса люди преклонного возраста не могут прожить на свою пенсию. Цены продолжают расти и денег едва хватает, чтобы купить самое необходимое.

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# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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