«Долой диктатуру!» На улицы Кишинёва вышли сотни людей с требованием повысить пенсии

Новости Молдовы. Сотни людей вышли 26 января на улицы Кишинева с требованием повысить пенсии в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна демонстрантов прошла от Конституционного суда до здания парламента, где активистов уже встречала полиция. Протестующие скандировали «Долой правительство!», «Позор!» и «Долой диктатуру!»

Инфляция в Молдове по итогам 2022 года побила вековой рекорд. Из-за охватившего страну кризиса люди преклонного возраста не могут прожить на свою пенсию. Цены продолжают расти и денег едва хватает, чтобы купить самое необходимое.