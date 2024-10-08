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$300 млрд. Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине

08 октября 2024 07:32
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Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике выделение Украине помощи в размере почти 300 млрд долларов, сравнивая ее с 750 долларами, предоставленными пострадавшим от урагана в США. Об этом пишет ТАСС.

В интервью телеканалу Fox News Трамп высказал свое недовольство тем, как органы власти справляются с ликвидацией последствий природных катаклизмов, в частности в Северной Каролине. Он отметил отсутствие помощи и поддержки людям, которые пострадали от ураганов, рассказав, что во время своего посещения штата воочию наблюдал тяжелую ситуацию.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что восстановление разрушений, причиненных ураганом «Хелен», займет годы и будет стоить очень дорого.

По данным CNN, число погибших в результате урагана составило 227 человек. По оценке экономистов из Moody's Analytics, ущерб экономике от урагана составит около 34 миллиардов долларов.

# Дональд Трамп # Украина

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