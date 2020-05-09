Додон: «В связи с пандемией коронавируса мы в полной мере осознаём, как хрупок и мал этот мир»

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с годовщиной Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон, президента Молдовы:

Сегодня в связи с пандемией коронавируса мы в полной мере осознаём, как хрупок и мал этот мир, как он не совершенен и не защищён от нас самих и как нужно обращаться с ним, чтобы сберечь на века. И поэтому перед лицом победивших в той самой жестокой войне народы должны объединиться, чтобы противостоять уже в мирное время этой страшной угрозе.

Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с Днём Победы продолжают поступать. Также свои праздничные послания направили президент и премьер-министр Армении, президенты Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

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